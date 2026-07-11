Уличные тренажеры установят в центральном парке Люберец

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков проинспектировал ход реконструкции Центрального парка культуры и отдыха, где подрядная организация приступила к монтажу уличных тренажеров. Работы реализуются при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и в рамках народной программы партии «Единая Россия».

Параллельно ведутся работы по обустройству систем наружного освещения, пешеходных дорожек, а также укладке тротуарной плитки в зоне будущих аттракционов. Все этапы благоустройства выполняются согласно утвержденному графику.

Проект реконструкции разработан с учетом пожеланий жителей. «Проект благоустройства мы обсуждали вместе с жителями в формате соучаствующего проектирования. Именно по просьбе люберчан зону аттракционов перенесли из центральной части парка в прогулочную зону», — отметил Владимир Волков.

В рамках благоустройства в парке появится многофункциональная спортивная зона с площадками для стритбола, воркаута, настольного тенниса и уличными тренажерами, а также зона тихого отдыха. Полностью обновится покрытие дорожек, будут заменены опоры освещения и установлены камеры системы «Безопасный регион». Завершить все работы планируется осенью 2026 года.