Уличные фонари установят в Томилинском лесопарке в Люберцах к ноябрю

В Томилинском лесопарке городского округа Люберцы специалисты начали укладывать кабели линий наружного освещения. Параллельно они устанавливают малые архитектурные формы и обустраивают пешеходные дорожки.

Как рассказала генеральный директор подрядной организации Елена Филонова, по всей длине тропиночной сети разместят опоры для фонарей.

«Завершить работы планируем к ноябрю 2025 года», — заключила она.

Елена Филонова также отметила, что в тех локациях парка, где проводят работы, деревья и кустарники защитили специальными конструкциями.

Начальник управления благоустройства администрации городского округа Люберцы Геннадий Голованов отметил, что в Томилинском лесопарке установят всесезонный универсальный павильон для проката спортивного инвентаря, обустроят зону тихого отдыха и комнату матери и ребенка.

«Там также появится спортивная и детская площадки, зона для выгула собак. Для любителей активного отдыха построят лыжню и пешеходные маршруты», — добавил Геннадий Голованов.

Помимо этого, для безопасности гостей в парке установят камеры видеонаблюдения.

Отметим, что Томилинский лесопарк в Люберцах благоустраивают благодаря государственной программе «Формирование комфортной городской среды». Всего в 2025 году в муниципалитете облагородят четыре парковые зоны.