Уличное освещение в поселке Обухово Богородского округа обновят в ноябре

Комплексная замена освещения стартовала в поселке Обухово возле одноименного Центра культуры. Сейчас рабочие демонтируют старое оборудования и делают разметку для установки нового торшерного освещения. Работы завершат в ноябре текущего года.

На площади возле Центра культуры «Обухово» установят 38 опор с 45 светильниками. Ранее представители управления благоустройства администрации Богородского округа и концессионеры проверили освещение в поселке. Его оценили как неудовлетворительное и подлежащее замене. Кроме того, старое освещение не покрывало всю территорию. Поэтому разработали новую схему.

В этом году проблему уличного освещения еще раз озвучили на выездной администрации во время рабочей поездки в поселок Обухово. После чего глава Богородского округа Игорь Сухин совместно с руководством территориальных управлений определили 45 приоритетных объектов на следующий год. Один из них — это площадь около Центра культуры «Обухово».

Благоустройство общественных пространств и зон отдыха остается в числе приоритетных направлений в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году преобразятся еще 75 пространств.

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