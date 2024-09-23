Андрей Воробьев сообщил о благоустройстве 75 зон отдыха в Подмосковье в 2025 году

Благоустройство общественных пространств и зон отдыха остается в числе приоритетных направлений в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в текущем году в Московской области работы проводят на 90 объектах. В 2025 году преобразится еще 75 пространств.

«Парки стали визитными карточками для многих подмосковных городов, и только за летний сезон посещаемость выросла на 4,3 миллиона. Люди приходят туда за позитивом, эмоциями, и наша задача — все это обеспечить через события, фестивали, концерты, спортивные турниры, а также через инфраструктуру и комфорт. Впереди зимний сезон, и я прошу сделать все необходимое, чтобы наши парки также радовали жителей, создавали хорошее настроение», — отметил Воробьев.

По его словам, в 2025 году в Подмосковье планируют благоустроить 14 парков, десять лесопарков, 15 пешеходных зон и площадей, а также 11 набережных, 19 скверов и шесть зон отдыха в парках.

«Мы разработали региональный стандарт благоустройства общественных пространств. Сейчас есть четкий перечень того, что должно быть на каждой территории, какие материалы необходимо использовать и т. д.», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Он добавил, что инфраструктура действующих парков также постоянно обновляется. Речь идет о замене камер «Безопасного региона», обустройстве парковочных пространств и другом.

Напомним, сейчас в Московской области 194 парка культуры и отдыха. Там регулярно проводятся различные культурные и спортивные мероприятия, в которых может принять участие любой желающий. Кроме того, в Подмосковье продолжается программа по развитию катков, 38 из которых заработает 1 декабря. Каждый каток будет оборудован пунктами проката, питания, туалетами и шкафчиками для хранения.

Министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов рассказал, что в Московской области планируют сформировать единый план мероприятий в парках, чтобы грамотно составить расписание. Важно, чтобы каждый мог найти что-то по душе — будь то танцевальное шоу или футбольный матч.

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