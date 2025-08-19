Уличное освещение обновят в Мытищах к 25 сентября

В Мытищах проводят работы по установке современного наружного освещения на шести новых участках по программе «Светлый город». Завершить проект планируют 25 сентября.

В деревне Болтино приступили к монтажу осветительных систем на Туристической улице. Специалисты проводят работы на Богоявленской улице — начиная от храма и заканчивая пересечением с Огородной улицей в Ховрино. В Долгинихе ведут обновления затронули улицы Барскую и Овражную, а также дорогу, соединяющую их с Рассветной улицей.

Основная часть работ сосредоточена в Троице-Сельцо. Здесь планируют обустроить освещение на нескольких улицах: Радужной, Сельской, Мирской и Архитектурной. Кроме того, модернизация коснется улиц Ромашковая, Деревенская и Проезжая, а также переулков Вольный и Короткий.

Специалисты занимаются монтажом опор, установкой современных светодиодных светильников и прокладкой самонесущих изолированных проводов. Особое внимание уделяют устройству шкафов управления наружным освещением, которые обеспечат эффективное и экономичное использование системы.