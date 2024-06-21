Уличное освещение обновят в деревне Зарудня под Коломной

Фото: Министерство благоустройства Московской Области

В деревне Зарудня Коломенского округа на дорогах № 553, № 541-1 и № 541-4 установят уличное освещение в рамках проекта «Светлый город». Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

На дорогах установят 98 светильников и 36 опор. Общая протяженность системы наружного освещения составит почти три километра.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин уточнил, что проект «Светлый город» реализуют в регионе с 2017 года.

«За это время многое сделано, но еще остается сделать не мало — нам необходимо осветить порядка 2,9 тысячи километров дорог, улиц и других общественных территорий», — отметил министр.

Всего в 2024 году в Подмосковье планируют установить почти десять тысяч светильников и свыше четырех тысяч опор освещения. Это позволит оснастить новым уличным освещением 158 объектов улично-дорожной сети, 22 общественных пространства и 36 дворов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парка Мира в Коломне. По его словам, завершить работы планируют к августу.

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