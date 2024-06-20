Уличное освещение обновят в деревне Федурново под Балашихой

Новые системы наружного освещения установят в деревне Федурново между ж/д путями и улицей Авиарембаза. Работы проведут в рамках проекта «Светлый город», сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

На территории установят 32 светильника и 32 опоры для них. Общая протяженность системы наружного освещения составит почти 500 метров. Всего в 2024 году в Подмосковье установят почти десять тысяч светильников и более четырех тысяч опор. Согласно плану, до конца года новые системы освещения появятся на 158 объектах улично-дорожной сети, 22 общественных пространствах и 36 дворах.

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