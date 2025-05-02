Уличное освещение модернизировали на Аллее Славы в Химках

Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки

В рамках месяца чистоты и благоустройства в Химках модернизировали уличное освещение на Аллее Славы. Рабочие заменили 18 прожекторов, а также привели в порядок 44 опоры освещения.

Прожекторы служили подсветкой для архитектурных объектов. Старые лампы заменили на новые, а опоры освещения очистили от ржавчины и покрасили. Специалисты также обновили систему подачи тока, которая обеспечит безопасную работу осветительных приборов.

Главное отличие уличного освещения в Химках — автоматизированная система управления. Это программно-аппаратный комплекс, который в реальном времени отслеживает работоспособность светильников на всех опорах. Такое нововведение позволяет оперативно устранять неполадки.

Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
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Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
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Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
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