Уличное освещение модернизировали на Аллее Славы в Химках

В рамках месяца чистоты и благоустройства в Химках модернизировали уличное освещение на Аллее Славы. Рабочие заменили 18 прожекторов, а также привели в порядок 44 опоры освещения.

Прожекторы служили подсветкой для архитектурных объектов. Старые лампы заменили на новые, а опоры освещения очистили от ржавчины и покрасили. Специалисты также обновили систему подачи тока, которая обеспечит безопасную работу осветительных приборов.

Главное отличие уличного освещения в Химках — автоматизированная система управления. Это программно-аппаратный комплекс, который в реальном времени отслеживает работоспособность светильников на всех опорах. Такое нововведение позволяет оперативно устранять неполадки.