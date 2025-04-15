Уличное освещение и дворы обновят в Лыткарине в 2025 году

В этом году в Лыткарине запланирован ряд мероприятий по благоустройству, направленных на улучшение городской среды и повышение качества жизни жителей. В рамках программы «Светлый город» будет установлено новое уличное освещение на улице Советской на участке от улицы Ленина до Спортивной, общей протяженностью 750 метров.

Дополнительно освещение появится на участке дороги от Тураевского шоссе до аэродрома (800 метров) и от аэродрома до Нового Лыткаринского кладбища (400 метров).

Особое внимание уделяется развитию детской инфраструктуры. В этом году планируется установка современных игровых комплексов по адресам: квартал 1, дом 10; улица Ухтомского, дома 15, 17, 19, 21, 23; микрорайон 6, дома 21 и 24.

Кроме того, в 2025 году начнется благоустройство территории возле исторической усадьбы Чернышевых-Зотовых. Площадь благоустроенной зоны составит 1,1 гектара. Там будут созданы зоны для отдыха и культурных мероприятий, включая амфитеатр, шахматные столы, зону отдыха с розарием и пунктом буккроссинга, а также установят бюст графа Николая Зотова.

Эти мероприятия направлены на повышение качества жизни жителей Лыткарина и создание комфортной городской среды.