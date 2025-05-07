Уличная выставка ко Дню Победы открылась в Серпухове

Принарский парк преобразился, став местом притяжения для всех, кто интересуется историей Великой Отечественной войны. Здесь развернулась новая экспозиция, посвященная героическому вкладу жителей Серпухова в борьбу с фашизмом в период 1941–1945 годов.

Выставка, размещенная под открытым небом, представляет возможность для горожан и гостей округа прикоснуться к прошлому, узнать о подвигах земляков и почтить память тех, кто отдал свою жизнь за Родину. Центральным элементом экспозиции стали информационные стенды, рассказывающие о жизни Серпухова в военные годы, о самоотверженности и героизме местных жителей, об их участии в строительстве оборонительных рубежей и помощи фронту. Посетители могут ознакомиться с архивными фотографиями, документами и свидетельствами очевидцев.

Особое место в экспозиции отведено истории партизанского отряда «Смерть фашизму». Посетители могут узнать о партизанах, об их операциях против врага, а также о вкладе в общую победу над фашистскими захватчиками. Отдельный стенд посвящен истории землянки на Балабановском шоссе, которая служила штабом партизанского отряда.