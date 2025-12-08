«Украсит сердце столицы». Главную новогоднюю ель привезут в Кремль из Рузы 10 декабря

Главную новогоднюю ель спилили в Рузе. Столетнее дерево украсит Соборную площадь Кремля уже 10 декабря. На специальном автопоезде бережно упакованную лесную красавицу в столицу отвезет Дед Мороз. Спил прошел в торжественной обстановке: для гостей провели концерт, анимационные программы и мастер-классы.

Живая ель украшает Соборную площадь Кремля с 1996 года. С 2007 года ее доставляют из Подмосковья. В этом году выбор комиссии пал на лесную красавицу из Рузы высотой 26 метров с обхватом ствола 64 сантиметра. Возраст дерева — ровно 100 лет. «Елочка станет украшением Соборной площади в сердце столицы и будет дарить тысячам детей и взрослых чудесное новогоднее настроение», — сказал начальник Главного эксплуатационного управления делами президента Евгений Ганзен.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Жюри выбрало ель из 24 претенденток. Поиск начался еще весной. Как рассказал председатель подмосковного Комлесхоза Алексей Ларькин, ежегодно лесничие выбирают несколько десятков деревьев, после чего специальная комиссия оценивает их по разным критериям, главный из которых — внешняя привлекательность. «Елка должна быть пушистой, конфигурация соответствовать пирамидальной форме, нижняя крона — минимум 10 метров в ширину, ствол — ровный и диаметром более полуметра, рост — свыше 25 метров, а возраст — старше 90 лет», — сказал он.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

В этом году новогоднюю ель нашел старший участковый лесничий Дороховского участкового лесничества Мухтар Магомедов. До начала конкурса за елью тщательно следили, чтобы никто ее не повредил. «Очень рады, что наша елочка победила», — рассказал Мухтар Магомедова. Ель спилили в торжественной обстановке. Для гостей провели театрализованное представление, концерт местных творческих коллективов, анимационную программу, мастер-классы пол изготовлению елочных игрушек и многое другое. Желающих угостили горячим чаем.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 5/5

После спила дерево бережно упакуют и подготовят к транспортировке. Дед Мороз отвезет ее в Кремль 10 декабря на специальном автопоезде. Ель простоит на Соборной площади до Крещения, после чего из него изготовят памятные сувениры, а ветки и шишки пойдут на корм животным.