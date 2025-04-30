Украшение улиц к 80-летию Великой Победы завершат в Истре на этой неделе

Все больше и больше украшений появляется в муниципальном округе Истра ко Дню Победы. Закончить планируют в конце этой недели.

Муниципальная служба содержания уже завершила развешивать 3,3 тысячи флагов России, области и муниципалитета по всем территориям округа. Теперь они украшают Истру, Дедовск, центральные улицы населенных пунктов, мосты, круговые движения и места вблизи домов культуры. Еще праздничные баннеры повесили на четырех инсталляциях в виде букетов цветов в Истре.

Сама Истра станет центральной точкой проведения 9 Мая. Так, на улице 15 лет Комсомола располагаются инсталляции «80 лет Великой Победы» и «Победа». А «Поющий балкон» украсили звездами. Еще в планах на этой улице заменить старые фотографии на новые праздничные плакаты. А на площади Дружбы у Молодежного центра «МИР» появятся алые звезды и буквенная инсталляция «Победа».