Украшение городских территорий к 9 Мая начали в Ленинском округе

«На Советском проезде вдоль Аллеи Славы на месте светящегося тоннеля, который радовал жителей во время новогодних праздников, появится галерея с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны, героев СССР и России. А возле кинотеатра „Искра“ установят металлическую конструкцию с подсветкой в виде автомобиля военных лет», — рассказала заместитель директора муниципального учреждения «Благоустройство» Ольга Соболева.

В Видном пройдут основные мероприятия, а также установят галерею с фотографиями героев и световую конструкцию.

В оформлении используют флаги, виндеры, консоли, баннеры с портретами ветеранов, флаговые костры и инсталляции. Также продолжается наведение чистоты, ремонт и окрашивание памятников и мемориалов, приведение в порядок элементов благоустройства.

«Проводим обследование скверов, детских и спортивных площадок, других объектов, находящихся на нашем балансе. Там, где возможно решить вопрос в моменте, сразу ремонтируем, красим, чтобы территории Ленинского округа были максимально готовы к майским праздникам и летнему сезону», — рассказала Ольга Соболева.

К 9 Мая клумбы украсят тюльпанами, которые уже всходят. В начале месяца заработают фонтаны в парках и общественных пространствах.