Укладку второго слоя асфальта начали между улицами Анохина и Гризодубовой в Жуковском

В Жуковском городском округе продолжаются работы по строительству дороги, соединяющей улицы Гризодубовой и Анохина. В настоящий момент выполняется укладка второго слоя асфальта на проезжей части.

Строительство началось в 2024 году. Благоустройства дорожного полотна этой дороги жители микрорайона № 5 ждали более 25 лет. Ранее на данном месте был самонакатанный проезд.

Протяженность новой дороги составляет 1,2 километра, движение по ней будет двусторонним.

«После их завершения подрядчик приступит к установке опор освещения и обустройству тротуаров вдоль улицы Гризодубовой», — сказал глава Жуковского Андроник Пак.

Добавим, что ранее, в 2024 году в этой районе была открыта новая школа. Строительство дороги также поможет улучшить транспортную доступность к образовательному учреждению.