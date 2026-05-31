Укладку нового асфальта завершили в Люберцах

Общая площадь обновленного покрытия составила 3795 квадратных метров, протяженность участка — 292 метра. Специалисты заасфальтировали проезжую часть и отремонтировали тротуары. Данный участок был включен в план ремонта по поручению главы округа на основании многочисленных обращений жителей, поступивших во время выездных администраций. Об этом сообщили в управлении дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации.

После того как лабораторная экспертиза подтвердит качество уложенных материалов, на участке нанесут свежую дорожную разметку. Ранее аналогичные работы были выполнены на улице Кирова (от пересечения с улицей Власова до ДС «Триумф», протяженность — 1,2 км), на улице Мира, где обновлено покрытие на участке длиной свыше 1,5 км и площадью более 24 тысяч квадратных метров, а также на Хлебозаводском тупике, где уложено новое асфальтовое покрытие площадью 4270 кв. метров. В 2026 году в Люберцах запланирован ремонт 13 автодорог местного значения, включая тротуары. Среди будущих объектов — ремонт тротуара на улице Михельсона.