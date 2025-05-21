Укладку асфальта начали во дворе домов на улице Кирова в Подольске

Специалисты провели необходимые технические замеры перед началом укладки, определив уровень и высоту асфальта, чтобы обеспечить уклон и предотвратить застаивание воды. Общий объем нового покрытия составит 4200 квадратных метров. После асфальтирования на дворовой территории посадят новые деревья и кустарники. Работы проводятся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

В 2025 году в городском округе заменят почти 70 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия в 26 дворах, обустроят внутридворовые проезды и тротуары, парковочные пространства. Самая большая территория составляет порядка 11 тысяч квадратных метров и расположена в микрорайоне Климовск между домами № 8, 10, 12 на улице Мичурина и № 17, 17а, 19, 19а на проспекте 50 лет Октября.