Укладку асфальта начали на улице Мещерякова в Дубне

Специалисты заасфальтируют тротуар на улице Мещерякова в Дубне. Они уже поставили новые бордюры и подготовили основание.

Пешеходная дорожка на улице Мещерякова — это один из шестнадцати участков, где в ближайшее время появится новый тротуар. По словам заместителя главы городского округа Дубна Леонида Родионова, эти локации выбрали жители и депутаты муниципалитета.

«Сейчас обновляют семь тротуаров: часть на набережной, на улицах Мещерякова, Мичурина, Ленинградской», — пояснил Леонид Родионов.

Работы выполняют два подрядчика — оба они выиграли конкурс. Один из них обновляет три участка общей протяженностью около полутора километров в микрорайоне Левобережный: на улицах Спортивной, Октябрьской и Ленина. Как рассказал глава Дубны Максим Тихомиров, всего в этом году отремонтируют 16 тротуаров.

«Сейчас идут работы и в Институтской части города и в Левобережье. Каждый год приводим в порядок несколько пешеходных дорожек», — добавил руководитель муниципалитета.