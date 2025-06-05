Укладку асфальта начали на улице Энгельса в Воскресенске

Масштабные работы по ремонту дорог продолжаются в городском округе. Сотрудники подрядной организации приступили к укладке асфальта на улице Энгельса в микрорайоне Новлянский.

На Пионерской улице в центральной части Воскресенска устанавливают бортовые камни. На объекте трудятся шесть рабочих, инженерно-технический сотрудник и две единицы техники.

Ремонт дороги на Западной улице уже завершили. Там заменили около километра асфальтового покрытия.

Напомним, общий объем текущего ремонта дорог местного значения в Воскресенске в 2025 году составит более 22 километров на 68 участках. Дорожные работы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» проводятся в несколько этапов с апреля по октябрь в зависимости от погодных условий.

Ремонт и содержание дорог — приоритетная задача властей Московской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщил, что в 2025 году в регионе отремонтируют около 1,5 тысячи участков.