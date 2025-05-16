Укладку асфальта начали на Цементном проезде в Подольске

Специалисты приступили к укладке нового асфальтового покрытия на Цементном проезде в микрорайоне Ново-Сырово. Уже заменили около 6 тысяч квадратных метров дорожного полотна общей протяженностью более 1300 метров.

Дорога на Цементном проезде ведет к крупному микрорайону Восточный, поэтому интенсивность движения здесь высокая. Чтобы не создавать неудобства водителям, работы ведут в ночное время.

После выполнения всех работ специалисты начнут ремонт автомобильных дорог на улицах 50 лет ВЛКСМ, Багратиона и Ватутина. В общей сложности планируют заменить более 11 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия. После завершения укладки асфальта будет выполнена экспертиза покрытия и нанесена необходимая дорожная разметка.

Всего в текущем году в Подольске отремонтируют более 20 километров муниципальных дорог, что в два раза больше, чем в 2024 году.