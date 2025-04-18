Укладку асфальта начали на Юбилейной улице в Подольске

Масштабная весенняя уборка улично-дорожной сети активно продолжается в городе. Уже очищены от грязи и пыли сотни тысяч квадратных метров проезжей части, а также начали укладывать асфальт на улице Юбилейной.

Глава Подольска Григорий Артамонов рассказал, что старое покрытие уже сняли на семи участках, в том числе на Революционном проспекте, улицах Чехова, Физкультурной, Курской и в Цементном проезде. Всего в рамках капитального ремонта заменят более 97 тысяч квадратных метров покрытия на муниципальных дорогах.

Дорожные службы также поочередно приводят в порядок магистрали с высокой нагрузкой, маршруты общественного транспорта, городские улицы и отдаленные территории. Рабочие очищают дороги и тротуары и убирают смет с прибордюрной части, моют остановочные павильоны и дорожные ограждения. Качество выполнения работ контролируется через специальную систему мониторинга.

Весной на локациях, о которых просили жители Подольска, провели субботники. Убрали мусор, вычистили смет и вырубили сухостой на улицах Ульяновых, Плещеевской, Чистова, Чайковского и в Парадном проезде.