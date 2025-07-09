Укладку асфальта начали еще на одной улице в Подольске

В Подольске на улице Шамотной начались подготовительные работы перед укладкой нового асфальтобетонного покрытия. Всего запланировано обновить более 6,5 тысячи квадратных метров дорожного полотна.

В настоящее время рабочие устанавливают бортовой камень и выполняют работы по устройству парковочного кармана под укладку асфальта. В середине недели начнется фрезеровка. После завершения будет заасфальтирован участок протяженностью более 600 метров.

Чтобы выполнить укладку качественно, асфальт должен быть сухим. В работе задействованы семь единиц техники и 13 сотрудников дорожных служб.

Всего в городском округе Подольск в этом году отремонтируют 11 региональных дорожных участков общей протяженностью около 14 километров. Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».