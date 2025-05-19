Рабочие приступили к укладке верхнего слоя асфальта на на дороге Дубровицы — база отдыха «Мечта» протяженностью более пяти километров. Параллельно ведется обустройство тротуаров.
Работы идут при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Уже до конца мая подрядчик завершит укладку верхнего слоя асфальта. Общая площадь покрытия составляет 36 тысяч квадратных метров. Особое внимание уделяют пешеходной инфраструктуре и обустройству тротуаров. В ближайшее время начнут установку уличного освещения и монтаж современных остановочных павильонов.
Все работы планируют завершить во втором квартале текущего года.
«Совсем скоро привычный для многих жителей нашего округа и столицы маршрут преобразится, дорога станет двухполосной, удобной и, главное, безопасной», — отметил глава городского округа Григорий Артамонов.
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