Укладка асфальта началась на новом путепроводе в Мытищах

Асфальт начали укладывать на новом путепроводе через железную дорогу Ярославского направления в Мытищах. Сейчас работы проводятся по правой стороне искусственного сооружения, затем строители приступят к обновлению левой стороны.

«Новый путепровод будет состоять из двух частей, на каждой из которых обустроят по две полосы. Его длина составит около 80 метров. Открыть движение планируется в конце декабря», — говорит заместитель председателя правительства Подмосковья Алексей Гержик.

В Минтрансе Московской области напомнили, что путепровод строят в рамках проекта реконструкции Пироговского шоссе. У водителей появится выезд на Мытищинскую хорду, а время езды до близлежащих жилых кварталов сократится.

Параллельно с укладкой асфальта продолжается переустройство сетей связи и устройство линий освещения. На участке от путепровода до примыкания к Мытищинской хорде приступили к устройству щебеночно-песчаной смеси для последующей укладки асфальта.

Движение на 20 новых дорожных объектах Подмосковья запустят в этом году, отметил губернатор Андрей Воробьев. В их числе — путепроводы МЦД в Быково и Аникеевке, Северный обход Лобни и другие проекты.