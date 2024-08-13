Укладка асфальта на участке реконструкции Рогачевского шоссе началась в Лобне

Фото: Минтранс Подмосковья

Строительство транспортной развязки на Рогачевском шоссе продолжается в Подмосковье в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На участке трассы началась укладка асфальта и расширение дороги с четырех до шести полос. В региональном Минтрансе уточнили, что будет обустроена пешеходная зона, освещение, и шумозащитные экраны.

Параллельно завершается реконструкция Краснополянского шоссе, расширенного до четырех полос. В ведомстве добавили, что общая длина развязки составит 1,4 километра. Новый транспортный объект свяжет западные и южные микрорайоны Лобни с Дмитровским шоссе, а также улучшит движение и сократит время выезда из Лобни на десять минут.

Завершить основные работы планируется до конца 2024 года. Помимо этого, до конца декабря начнется строительство продолжения Северного обхода, включая подъезд к улице Гагарина.

Напомним, в декабре 2022 года завершился первый этап строительства Северного обхода, а в октябре 2023 года открыта развязка на Дмитровском шоссе. Работы в данном направлении позволили улучшить дорожную ситуацию и сократить время проезда на 15 минут.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах, которые завершат к концу года.

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