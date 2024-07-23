Уголовное дело об участии в вооруженной банде рассмотрят в Подмосковье

Фото: Медиасток.рф

Прокуратура Подмосковья утвердила обвинительное заключение в отношении участника вооруженной банды. Уголовное дело рассмотрят в Московском областном суде.

В деле фигурируют несколько статей Уголовного кодекса России.

По версии следствия, в период с 2006 по 2015 годы обвиняемый был членом вооруженной банды и участвовал в убийстве пяти человек на территории Московской и Костромской областей. Ему также вменяется покушение на убийство двух мужчин.

Кроме того, являясь активным членом группировки, обвиняемый незаконно приобретал и хранил огнестрельное оружие и взрывчатые вещества, помогал скрывать следы преступлений и выполнял другие действия в интересах банды.

Уголовное дело направили в Московский областной суд для рассмотрения. Обвиняемый содержится под стражей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Женские деньги Харрис. Кто лоббирует замену Байдена

«Дети с ней». Органы опеки на Урале вернули сына пытавшейся задушить его матери

Маразм по-американски: старикам там место

Ненужная война и бешеный кролик. По чьим стопам пошел Джо Байден

Много Глюкозы или наркоты? Других певичек для металлургов нет?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте