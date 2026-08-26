УФАС по Московской области возбудило дело против сети АЗС «Трасса»

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против сети АЗС Москвы и Подмосковья «Трасса», принадлежащей компании «ЕвроТранс». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ПАО «ЕвроТранс» лидирует в восьми городских и трех муниципальных округах Подмосковья. Компания владеет сетью АЗС, на которых выявили признаки установления монопольно высоких цен на бензин и дизтопливо.

«Проведенный анализ показал необоснованное изменение цен на бензины марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо, реализуемые через сеть АЗС „Трасса“», — уточнили в УФАС по региону.

В ведомстве пояснили, что это нарушило принцип равной выгоды, если сравнивать розничные цены компании и те, что установлены на АЗС нефтяных компаний. В связи с этим возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. Если вина организации будет установлена, то ей грозит штраф.

Ранее ФАС сообщила, что региональные управления службы выдали предупреждения АЗС в четырех регионах страны. Причина — необоснованные изменения цен на топливо.