АЗС в четырех регионах получили предупреждения от ФАС из-за цен на топливо
Региональные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) выдали предупреждения автозаправочным станциям в Красноярском крае, Брянской, Нижегородской и Херсонской областях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Предупреждения выдали из-за необоснованных изменений цен на топливо.
Также Алтайское краевое УФАС возбудило дело в отношении двух сетей, которые реализуют горючее в Бийске на пяти автозаправках. Компании заподозрили в заключении антиконкурентного соглашения с целью установления и поддержания цен.
Специалисты установили, что владельцы этих АЗС отказались от самостоятельной ценовой политики и, имея разную себестоимость реализуемого бензина марки АИ-92, неоднократно одновременно повышали цену до одного уровня.
В ведомстве добавили, что держат на контроле ситуацию с ценообразованием.
Ранее ФАС возбудило дело против Apple. В ведомстве обратили внимание, что корпорация не выполнила требование о предустановке на устройства магазина приложений RuStore и мессенджера «Макс».