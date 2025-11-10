Удобный подъезд к храму Спаса Нерукотворного Образа обустроили в Серпухове

Депутат Государственной думы Александр Коган помог решить проблему с разрушенной дорогой на улице Чернышевского в Серпухове. Ранее на ее состояние жаловались местные жители.

Жители направили обращение народному избраннику. Они сообщили о неудовлетворительном состоянии покрытия.

«Для жителей и, особенно, для прихожан храма эта дорога имеет особое значение. Важно, чтобы путь к дому и к вере был удобным и безопасным. Мы оперативно подключили городские власти к решению этого вопроса и совместными усилиями добились результата», — сказал Александр Коган.

В итоге здесь полностью заменили асфальт. Этому поспособствовали команда депутата и администрация городского округа Серпухов.

