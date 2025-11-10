Архиерейское богослужение прошло в Казанском храме в Серпухове

Первое за последние сто лет архиерейское богослужение возглавил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Вместе с прихожанами он помолился о мире, здравии и благополучии всех жителей городского округа.

Храм Казанской иконы Божией Матери, расположенный на улице Верхние Гончары, построен в первой половине XIX века. После революции он был закрыт и разорен, использовался не по назначению. Возрождение святыни началось в 2000-х годах, и теперь молитва вновь звучит в его стенах. В 2010 году в Казанский храм первый раз пришел крестный ход с иконой Божией Матери «Взыскание погибших».

Приход храма активно поддерживает участников специальной военной операции, госпитали и жителям приграничья. За эту деятельность настоятель, иерей Валерий Гололобов, был награжден почетным знаком муниципалитета «Доброе сердце».