Учреждения культуры в Мытищах вошли в число лучших в Московской области

Текущую работу, а также перспективы развития учреждений дополнительного образования, досуговых центров обсудили на оперативном совещании в администрации округа. Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая рассказала, что в округе действуют более 470 клубных формирований.

Доступны для жителей 114 программ в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства. Клуб «Активное долголетие», основанный в 2019 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, продолжил работу для старшего поколения.

Созданы в округе четыре культурно-досуговых учреждения: один молодежный центр, два профессиональных театра, одна галерея, один музей, семь детских школ искусств, семь парков. Ежегодно в городских парках проводилось порядка двух тысяч системных, 34 областных и четыре уникальных мероприятия. Артисты театров «ФЭСТ» и «Огниво» в этом году провели 327 показов с охватом более 56 тысяч зрителей.

Особое внимание уделили ремонту и развитию материально-технической базы в 2025 году: в клубе «Подмосковье» провели ремонт большого концертного зала, входной группы и холла. Сделали ремонт крыши и внутренних помещений в Доме культуры «Красная горка».

Капитальный ремонт крыши и косметический ремонт учебных классов провели в Пироговской сельской Детской школе искусств, сюда также закупили музыкальные инструменты, учебные пособия и оборудование. Отремонтировали фойе Мытищинского историко-художественного музея. Провели косметический ремонт помещений в Детской художественной школе имени Кольченко. Работы по ремонту входной группы, замену отмостки и капитальное восстановление прилегающего асфальтового покрытия завершили в детской школе искусств № 1. Ремонт центральной детской библиотеки прошел в муниципальном автономном учреждении культуры «Библиотечно-информационный центр».

Закуплено световое и звуковое оборудование для сцены театра «Огниво». Приобретены музыкальное оборудование, компьютерная техника для культурного центра «Леонидовка». Закуплены музыкальные инструменты, музыкальное оборудование и учебные пособия для детской школы искусств № 4. Открыт новый культурно-просветительский центр «Мост» в микрорайоне Перловка.

Дом культуры «Яуза» и Центр культуры «Подмосковье» вошли в масштабный проект по модернизации домов культуры «Умный ДК». Завершат работы по первому этапу благоустройства Мытищинского лесопарка

Запланировали в 2026 году: провести капремонт дома культуры «Яуза», приступить к реализации проекта третьего этапа благоустройства парка Мира, приступить к благоустройству Мытищинского лесопарка со стороны торгового центра «Июнь»

Узнать более подробную информацию, ознакомиться с режимом работы наших учреждений и записаться на занятия можно через приложение «Мое Подмосковье» или на портале mosreg.ru.