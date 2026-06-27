«Учитесь, дерзайте, не бойтесь трудностей». Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем молодежи

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратился к жителям в связи с Днем молодежи. В своем телеграм-канале он поздравил студентов и молодых специалистов с праздником и напомнил, что их идеи, инициативы и стремление развиваться делают регион сильнее.

Глава Подмосковья рассказал, что гордится победами молодежи в учебе, спорте, творчестве и волонтерстве.

«Пусть у вас всегда будет возможность реализовать самые смелые мечты. Учитесь, дерзайте, не бойтесь трудностей. Мы рядом и готовы поддерживать ваши начинания», — отметил он.

Также Воробьев напомнил о различных праздничных мероприятиях, которые проходят в выходные в Московской области. В Подольске сегодня состоятся мастер-классы по воздушно-силовой атлетике и спортивному метанию ножей, лекции, концерт и выставки. Их организуют в парке имени В. Талалихина.

В Зарайске жители смогут посетить открытые тренировки, киберарену, мастер-классы, концерты, пенную дискотеку с диджеями, поучаствовать в анимационной программе «Летний движ». Различные праздничные мероприятия пройдут также в парках Коломны, Жуковского, Звенигорода и других городов.