Учителям математики дали новые знания в подмосковном центре «Вектор

На базе Математического центра «Вектор» 29–30 апреля прошли семинары для учителей начальной, основной и старшей школ.

Более 270 педагогов повысили квалификацию, получив знания от ведущих методистов страны, авторов учебников и разработчиков заданий ЕГЭ, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Учителя начальных классов и основной школы изучили особенности программы «Учусь учиться» Людмилы Петерсон. Они обсудили, как плавно перейти к углубленному изучению математики, а также как воспитать у детей навыки самооценки и самостоятельности, полезные не только на уроках математики.

Педагоги 7–10-х классов рассмотрели реальные педагогические ситуации, разобрались в тонкостях преподавания геометрии и теории вероятностей, обсудили подготовку к ГИА и ЕГЭ. Также учителя получили рекомендации психологов о том, как сохранять профессиональную энергию.

Одним из самых интересных мероприятий стал мастер-класс по использованию искусственного интеллекта в работе учителя. Педагоги освоили применение нейросетей для подготовки уроков, генерации дополнительных задач разного уровня сложности, быстрой проверки работ и создания индивидуальных образовательных траекторий для учеников.