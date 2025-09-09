Учителя Подмосковья оценят знания учеников по информатике в ходе диагностики

Подмосковные педагоги могут бесплатно проверить знания учеников по информатике при помощи диагностики. Тест включает задания по цифровой грамотности, алгоритмам и программированию.

Диагностика рассчитана на учащихся с пятого по 11-й классы, а также студентов колледжей, рассказали в Мингосуправления Подмосковья.

Темы вопросов связаны с цифровой грамотностью, теоретическим основам информатики, алгоритмами и другими направлениями. На выполнение теста отводится до 45 минут. Результаты дадут возможность учителям получить подробную статистику по уровню знаний учеников.

Диагностика будет доступна до 19 октября, а финальный отчет будет составлен 22 октября.

Тест доступен на сайте.