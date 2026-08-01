Учителя из Люберец вошли в число лучших педагогов Подмосковья

Пять педагогов стали победителями конкурса на денежное поощрение губернатора Московской области Андрея Воробьева. Их имена вошли в список 100 лучших учителей региона.

Среди них — учитель изобразительного искусства школы № 28 Надежда Власкина, учитель биологии гимназии № 5 «Интеллект» Анна Добрынина, учителя математики гимназий № 56 и № 41 Татьяна Кошарина и Марина Туркина, а также учитель физической культуры гимназии № 16 «Интерес» Валентина Яровицина.

Глава округа Владимир Волков отметил, что победа сразу пяти педагогов подтверждает высокий уровень образования в муниципалитете. Каждый из них не просто дает знания, но и увлекает своим предметом, воспитывает интерес к науке, творчеству и спорту.

Ранее стало известно, что в финале всероссийского конкурса «Первый учитель» Московскую область представит педагог начальных классов из местной гимназии № 5 Людмила Фомина.