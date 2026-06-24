Учителя и родители Балашихи внесли наказы в Народную программу «Единой России»

Круглый стол «Единой России» «Образование. Итоги. Перспективы развития» прошел в третьем корпусе школы № 5 23 июня, построенном по народной программе в рамках партийного проекта «Новая школа». Участниками мероприятия стали около 50 человек — директора и педагоги образовательных учреждений округа, представители родительского актива и общественных объединений.

Прозвучала инициатива от директора колледжа «Энергия» Константина Подоляка — приобрести для медицинского отделения лаборатории медицинской оптики и материально-технического оснащения программ «Сестринское дело», «Лечебное дело».

«Колледж „Энергия“ — это ключевое звено в подготовке кадров для стратегически важных отраслей. Окажем всю необходимую поддержку в дальнейшем развитии и поддержке колледжа. Тем более у нас ведется строительство крупнейшей больницы в Ольгино, кадры для которой мы сможем готовить в городе», — поддержал инициативу председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Также среди предложений: открыть кадетские классы во всех школах города, провести капитальный ремонт здания гимназии № 9 и кровли Салтыковской гимназии, построить автогородок на территории школы № 30, а также спортивные площадки на территориях гимназии № 3, школ № 1 и № 33.

«Тема очень актуальная. Мы видим, как востребованы площадки в школах. Мы отработаем механизм этой системной работы, чтобы включить наказы в план в рамках нашей народной программы», — подчеркнул глава Балашихи Сергей Юров.

Прозвучал наказ и от Центра инженерной подготовки при МГТУ имени Баумана. Его директор Екатерина Копылова отметила, что учреждение уже выполняет роль муниципального координатора по открытию инженерных классов — в городе их 27 в 24 школах, где обучаются 599 детей. Для развития дистанционных курсов просят дополнительно оснастить центр двумя интерактивными панелями.

Игорь Брынцалов поручил проработать вопрос председателю профильного комитета думы Тарасу Ефимову, отметив, что «инженерное образование — основа технологического суверенитета, и надо помогать Центру и дальше развивать это важнейшее направление».

Участники круглого стола подвели итоги развития образования в округе за последние годы. В рамках реализации народной программы партии с 2021 года созданы новые места за счет строительства 19 дошкольных учреждений, открытия 14 палисадиков, что позволило полностью ликвидировать очередность в 23 микрорайонах города. Также за пять лет построено 11 школ, отремонтировано 13 образовательных учреждений, продолжается капремонт еще в четырех. В восемь раз по сравнению с 2021 годом выросло количество победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Стабильно высокие результаты показывают старшеклассники, сдающие ЕГЭ — в этом году уже зафиксировано 42 стобалльных результата.

Обсудили и меры социальной поддержки педагогов, которых в округе работает более 6 тысяч человек. Ежемесячную денежную выплату на аренду жилья от региона получают 600 учителей города, от муниципалитета — 86. Благодаря народной программе за пять лет 32 педагогических работника получили сертификаты на приобретение квартир по «Социальной ипотеке».

Отдельно Игорь Брынцалов поблагодарил балашихинцев за проводимую в округе работу по патриотическому воспитанию молодежи: «В рамках партийного проекта „Успех в единстве поколений“ возрождаются школьные музеи, открываются Парты героев, проводятся „Разговоры о важном“ и „Уроки мужества“. За взаимодействие со школами в этом направлении благодарю руководителя Ассоциации ветеранов СВО Балашихи Ивана Клещерева».

Гостям в завершении провели экскурсию по обновленной школе № 5, где проходила встреча. Им показали современные кабинеты информатики, физики, химии, технологии, а также спортзал.