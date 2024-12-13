«Учитель не имел в виду квадробинг». Минобр Подмосковья — о неоправданном обвинении педагога в Лобне

Педагога в Лобне обвинили в квадробинге за домашнее задание детям. Школьников попросили представить себя на месте тургеневской Муму и написать сочинение от лица собаки. Родители возмущенно отреагировали, подняв вопрос до уровня Министерства образования Подмосковья.

Арувхан Вазировна работает в лицее «Авиатика» в Лобне. На уроке она рассказывала ученикам пятого класса о повести Ивана Тургенева «Муму» и предложила детям, представив себя на месте собаки, написать сочинение от ее лица. Нужно было предположить, как живет животное, что оно чувствует к своему хозяину и так далее.

Когда родители узнали о таком домашнем задании, то сочли его неприемлемым. Сочинение от лица Муму показалось пропагандой квадробинга — современного тренда, когда дети перенимают повадки животных для соцсетей.

Министерство образования Подмосковья сообщило в беседе с 360.ru, что творческое задание школьникам не имеет ничего общего с пропагандой квадробинга.

«В мире литературы, например, в произведениях „Каштанка“ и „Белый Бим Черное ухо“, а также в кинофильмах мы нередко встречаем примеры, когда авторы очеловечивают мысли животных. Подобные задания уже не раз встречались в учебном процессе. Однако в свете недавних событий, связанных с развитием направления „квадробинг“, родители восприняли это задание с настороженностью. Важно отметить, что учитель не имел в виду никакой связи с данным направлением», — пояснили в ведомстве.

Министерство также напомнило, что произведение Ивана Тургенева «Муму» входит в школьную программу по литературе для пятого класса. В ведомстве добавили, что учитель дал задание выразить эмоциональную характеристику одного из героев рассказа, уделив особое внимание его чувствам и эмоциям.