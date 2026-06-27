Учитель из Серпухова вошла в топ-15 наставников-просветителей России

Мария Абрамова, учитель начальных классов школы № 19 имени Романа Катасонова, вошла в топ-15 лидеров Всероссийского сообщества наставников-просветителей. Она представила Серпухов и Подмосковье на стратегической сессии «Пульс развития» в Пятигорске.

В Центре знаний «Машук» 24 июня собрались лучшие педагоги страны. В первый день Мария Абрамова приняла участие в мастер-классах по воспитанию духовно-нравственных ценностей и работе с цифровыми инструментами, а также была занесена на «Стену наставников». Второй день начался с патриотической акции «Свеча памяти» в 3:30 утра, а завершился символическим открытием стратегической сессии — Марии Абрамовой, как лидеру сообщества «Пульс образования», доверили ударить в колокол.

Третий день был посвящен цифровой безопасности. В составе команды педагог разработала и представила образовательную игру «Чатти и Сферечка в Цифровом городе», которая стала примером того, как сложные темы можно доносить до детей в увлекательной форме.

«Это большая победа для округа и всего региона. Успехи наших педагогов — прямое доказательство высокого качества образования, которое получают дети в Серпухове», — отметила заместитель главы муниципалитета Оксана Лебедева.