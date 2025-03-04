Учитель из Подольска приобрела квартиру по программе «Социальная ипотека»

Педагог начальной школы лицея № 5 Подольска Светлана Качалина теперь будет жить в собственной квартире. Все благодаря участию в социальной программе.

Светлана Качалина работает в сфере образования более 10 лет. В новой квартире она будет жить с сыном и дочерью.

Главными критериями при выборе жилья для нее стали подходящий этаж и транспортная доступность.

Отметим, что программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года. Ее инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В ее рамках приобрести жилье могут медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области оборонно-промышленного комплекса и спортивные тренеры. Полный список специальностей, представители которых могут претендовать на получение социальной ипотеки, и подробные условия есть на сайте Минжилполитики Московской области.