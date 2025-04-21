Учитель из Подольска попал в пятерку лучших педагогов Подмосковья

Завершился первый тур престижного конкурса «Учитель года Подмосковья». По его результатам определили лучших педагогов Московской области, в число которых вошла и преподаватель географии школы № 18 Подольска Екатерина Гурьева.

В конкурсе приняли участие 57 учителей— победителей муниципальных этапов. Оценивало участников профессиональное жюри, в состав которого вошли эксперты с многолетним опытом педагогической и научной работы. Они отметили высокий уровень подготовки конкурсантов и разнообразие представленных методик.

По итогам первого тура были отобраны 15 финалистов. Екатерина Гурьева обошла в состязаниях более 50 сильнейших преподавателей региона. Теперь ей предстоит бороться за победу в следующем туре. А лучшего педагога определят в канун Дня учителя в октябре.

Глава Подольска Григорий Артамонов поздравил Екатерину Гурьеву с высоким результатом и пожелал вдохновения, уверенности в себе и новых профессиональных вершин. «Гордимся тем, что в Подольске работают такие талантливые и увлеченные педагоги», — сказал руководитель муниципалитета.