Учитель из Люберец представит Подмосковье в финале всероссийского конкурса

Педагог начальных классов гимназии № 5 городского округа Люберцы Людмила Игоревна Фомина вышла в финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Первый учитель». В заключительном этапе состязания, организованного Министерством просвещения РФ, примут участие 30 педагогов из 17 регионов страны, Московскую область представят семь специалистов, включая люберецкого учителя.

Конкурс направлен на выявление и поощрение талантливых педагогических работников, распространение лучших образцов профессионального мастерства и повышение статуса педагогической профессии. Финал пройдет в два этапа: первый тур состоится с 18 по 25 сентября в Петропавловске-Камчатском — на родине победителя прошлого года, второй тур пройдет с 26 сентября по 2 октября в Московской области и Москве. Имена победителей будут объявлены 1 октября.

Первый очный тур включает два конкурсных испытания: «Открытый урок» под методическим эпиграфом «На 30 минут старше» и «Урок для родителей» на тему «Россия сегодня: время воспитания героев». Десять конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов, станут лауреатами и продолжат борьбу во втором туре.

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков поздравил педагога с выходом в финал, отметив, что это достижение является признанием профессионализма и подтверждением высокого уровня люберецкого образования. Призовой фонд для победителя конкурса составит 200 тысяч рублей.