Учитель из Чехова вышла в финал всероссийского конкурса

Соревнования проводятся уже более 20 лет. К участию допускают как опытных педагогов, так и начинающих специалистов. В этом году конкурс включал три отборочных этапа: открытый урок, написание эссе и разработку образовательного проекта. Анна Чулкова успешно справилась со всеми испытаниями.

Анна родилась и выросла в Чехове. Она окончила гимназию № 7, а в 2023 году вернулась сюда уже в роли учителя. Сейчас педагог совмещает работу с учебой в Орловском государственном университете. Она получает высшее образование заочно по специальности «Преподаватель начальных классов».

«Для меня главное — дети. Они моя отдушина, ради них я прихожу в гимназию. Их улыбки, горящие глаза и слова благодарности меня мотивируют. Я очень люблю свою профессию и буду продолжать дарить знания новому поколению», — рассказала Анна Чулкова.