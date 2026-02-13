Учитель из Чехова вышла в финал всероссийского конкурса
В Москве с 27 марта по 4 апреля пройдет заключительный этап «Педагогического дебюта-2026». Городской округ Чехов на конкурсе представит учитель начальных классов гимназии № 7 Анна Чулкова.
Соревнования проводятся уже более 20 лет. К участию допускают как опытных педагогов, так и начинающих специалистов. В этом году конкурс включал три отборочных этапа: открытый урок, написание эссе и разработку образовательного проекта. Анна Чулкова успешно справилась со всеми испытаниями.
Анна родилась и выросла в Чехове. Она окончила гимназию № 7, а в 2023 году вернулась сюда уже в роли учителя. Сейчас педагог совмещает работу с учебой в Орловском государственном университете. Она получает высшее образование заочно по специальности «Преподаватель начальных классов».
«Для меня главное — дети. Они моя отдушина, ради них я прихожу в гимназию. Их улыбки, горящие глаза и слова благодарности меня мотивируют. Я очень люблю свою профессию и буду продолжать дарить знания новому поколению», — рассказала Анна Чулкова.