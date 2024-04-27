Подмосковье 27 апреля 2024, 13:19 «Учитель года — 2024». История успеха лауреата Юрия Уробушкина из Реутова Юрий Уробушкин из Реутова стал лауреатом конкурса «Учитель года» Телеканал «360»

Читать 360 в

Лауреатов конкурса «Учитель года — 2024» объявили в Подмосковье. Впереди — заключительный этап. Его победитель представит Московскую область на всероссийском конкурсе. Среди лауреатов — учитель физики средней школы № 10 городского округа Реутов Юрий Уробушкин. Он рассказал в интервью с Ксенией Присекиной на 360.ru о том, как меняются требования к педагогам, а также насколько учителя свободны в выборе методик и подходов к преподаванию.

Юрий Уробушкин подчеркнул, что победа в конкурсе профессионального мастерства дает возможности для личностного роста.

Реклама

«Ты должен перешагнуть через себя для того, чтобы показать все то, что ты умеешь, все лучшее, что ты можешь сделать. Причем преподнести себя не в узком кругу своих учеников, а преподнести себя публично, ну и посмотреть на работу других коллег», — поделился учитель.

Он отметил, что современный учитель должен обладать различными навыками и быть готовым заменить другого преподавателя в случае необходимости.

«Учитель может научить тому, чего не умеет сам», — указал Уробушкин.

Для того, чтобы стать успешным специалистом Уробушкину потребовалось изучить иностранный язык и даже получить диплом учителя английского языка.

«Сейчас, обучаясь в аспирантуре, у меня в идеях реализовать попробовать программу преподавания физики с элементами преподавания иностранного языка. Показать, как предмет близок к жизни», — добавил Уробушкин.

Специалист также рассказал о возможностях в регионе для учителей. В Подмосковье доступны как курсы повышения квалификации, так и повышения образования. Кроме того, крайне важен обмен опытом между преподавателями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».