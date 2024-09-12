Учитель Георгий Можайцев пополнил штат школы «Наши традиции» в Воскресенске

Выпускник школы «Наши традиции» Георгий Можайцев с нового учебного года стал частью педагогического коллектива родной школы. Он преподает английский язык.

Главным принципом педагог считает создание атмосферы дружелюбия и уважения на уроках, чтобы дети не боялись делать ошибки, так как это неотъемлемая часть учебного процесса.

«В десятом классе я начал задумываться о будущем. Я задал себе вопрос: „Что я умею делать лучше всего?“ — вспоминает Георгий. — „И ответ пришел сам собой: я хорошо работаю с языками. После этого я сравнивал свои навыки с разными профессиями, сопоставлял с собственными желаниями, и в итоге решил стать учителем английского языка“.

Для Георгия важно, чтобы уроки были интересными и актуальными. Он использует современные подходы к преподаванию, активно вовлекает учеников в обсуждение тем, которые их действительно заинтересуют.

Таким образом, Георгий Можайцев не только вернулся в стены родной школы, но и стал вдохновляющим примером для своих учеников, показывая, как важно следовать своим увлечениям и использовать свои сильные стороны в профессиональной деятельности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реализации программы соципотеки для врачей и педагогов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».