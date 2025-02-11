Ученых в Подольске наградили к профессиональному празднику

Первый заместитель председателя Совета депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Любовь Ушанева наградила девять членов «Совета молодых ученых и специалистов» ко Дню российской науки. Она также представила отчет о проделанной работе за 2024 год.

Муниципальному депутату, генеральному директору ООО «Подмосковная электротехническая компания» Алексею Стулову вручили почетную грамоту за успехи в научно-исследовательской деятельности и большой личный вклад в развитие науки.

Члены Совета молодых ученых Алан Джагаев, Петр Отраднов, Михаил Крючков, Марат Усманов, Николай Тарасов, Александр Алюнин, Андрей Бахин и Владислав Туманов получили благодарственные письма. Все они работают на флагманских предприятиях в Подольске: НИИ НПО «Луч», Федеральный исследовательский центр животноводства ВИЖ, ОКБ «Гидропресс», АО «Машиностроительный завод „ЗиО-Подольск“.

Любовь Ушанева прочитала ежегодной доклад о проделанной работе в Совете депутатов «Единой России». Она рассказала о проектах и наказах «Народной программы».

Участники мероприятия также обсудили деятельность предприятий, занимающихся научной деятельностью, поддержку ученых, развитие экономики в муниципалитете и перспективы индустриальных парков. Татьяна Ушанева ответила на вопросы ученых и взяла все пожелания в работу.