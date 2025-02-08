Ученых в Мытищах наградили ко Дню российской науки

Накануне Дня российской науки сотрудников Федерального научного центра гигиены имени Федора Эрисмана в городском округе Мытищи поздравили с профессиональным праздником, им вручили грамоты и благодарности. Отметить ученых приехала глава округа Юлия Кулецкая.

Она поблагодарила коллектив учреждения и подчеркнула, что их разработки востребованы и являются флагманом для дальнейшего развития округа. Юлия Купецкая вручила специалистам научного центра наградную плакетку.

По словам председателя Совета депутатов Андрея Гореликова, институт занимает отдельное место в жизни городского округа Мытищи. Коллектив пополняется новыми докторами и кандидатами наук, это говорит о стремительном развитии центра.

Лучшим сотрудникам учреждения вручили почетные грамоты и благодарности руководителя муниципалитета и Совета депутатов.

Отметим, сейчас строят новые корпуса института, а на площади перед учреждением возводят храм в честь Смоленской Седмиезерной иконы Божией Матери.