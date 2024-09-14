Ученые создали прототип системы сканирования для 3D-принтеров в Подольске

Сотрудники научно-исследовательского института в Подольске разработали прототип кластерной системы сканирования. Его можно использовать для отечественных 3D-принтеров, чтобы печатать крупногабаритные изделия.

Специалисты института научно-производственного объединения «Луч» в Подольске разработали прототип установки селективного лазерного спекания с новой кластерной лазерно-оптической системой сканирования.

Их разработка позволит печатать крупногабаритные изделия из карбида кремния. Он может заменить тяжелые и менее стойкие металлические сплавы, используемые в энергетической и других отраслях промышленности.

Такие изделия востребованы во многих областях современной промышленности, от атомной до автомобилестроения. А применение разработанной технологии позволит создавать их с высокой точностью.

Сначала ученые разработали конструкторскую документацию системы. Затем вместе с коллегами из машиностроительного дивизиона создали прототип установки.

«Особенностью разработки является компоновка сканаторов вертикальным способом, что позволяет увеличить их количество на одном аддитивном устройстве. Благодаря этому увеличивается и рабочее поле, что, в свою очередь, позволяет делать крупногабаритные детали, а также наращивать производительность процесса в три-четыре раза», — пояснил заместитель директора отделения оптических и информационных технологий «НИИ НПО „Луч“» и руководитель проекта Илья Шарапов.

После систему планируют применять для разработки и изготовления сложных изделий из облегченного карбида кремния.

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