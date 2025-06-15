Ученые Подольска собрали образцы рогатого скота в Дагестане для спецкаталога
Национальный центр генетических ресурсов сельскохозяйственных животных, созданный на базе Федерального исследовательского центра животноводства имени Эрнста в Подольске, организовал экспедицию в Республику Дагестан. Там отобрали генетические образцы лучших представителей овец лезгинской проды.
Животных включили в национальный каталог особо ценных образцов генетических ресурсов сельскохозяйственнных животных.
В ходе экспедиции рабочая группа посетила сельскохозяйственный производственный кооператив «Восток-2», специализирующийся на племенном разведении овец лезгинской породы.
В функции Национального центра входит формирование и пополнение национального каталога особо ценных образцов генетических ресурсов сельскохозяйственнных животных, а также обеспечение гарантированного долгосрочного сохранения функциональности единиц наследственности, содержащихся в образцах, внесенных в национальный каталог.
Каталог нужен для проведения научных исследований и развития отечественных технологий по сохранению, генетическому совершенствованию и эффективному использованию генетических ресурсов сельскохозяйственных животных.