Ученые МФТИ выявили молекулярный механизм для борьбы с остеосаркомой

Остеосаркома быстро привыкает к химиотерапии и дает метастазы. Как оказалось, все дело в белке, который вместо борьбы с раковыми клетками начинает помогать им распространяться. В МФТИ обнаружили крошечную молекулу (микроРНК), работающую как «переключатель». Если добавить эту молекулу искусственно, она возвращает белку функции защитника, что позволяет остановить агрессивный рост рака.

Ученые провели эксперименты на клетках в пробирках и на живой модели куриных эмбрионов. В результате обработанные клетки стали в 13 раз чувствительнее к стандартному химиопрепарату, чем были изначально.

Этот подход открывает новые перспективы в лечении остеосаркомы. Ученые предлагают не просто уничтожать пораженные клетки, а тонко управлять биологическими процессами с помощью малых РНК. Это сохраняет природную защиту организма, но одновременно лишает рак возможности расти. Теоретически такой метод может стать основой для разработки новой, более щадящей и эффективной терапии остеосаркомы в будущем.