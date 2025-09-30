Ученые МФТИ разработали механизм борьбы с золотистым стафилококком

Ученые совершили прорыв в борьбе с одной из самых опасных супербактерий — золотистым стафилококком. Сотрудники Московского физико-технического института в Долгопрудном в ходе нового исследования обнаружили уникальные антибактериальные свойства экстракта, полученного из личинок мухи Черная львинка.

Он показал высокую эффективность против штаммов Staphylococcus aureus, известных устойчивостью к антибиотикам и способных вызывать тяжелейшие инфекции — от фурункулеза до сепсиса. Результаты работы обнародовали в авторитетном международном научном журнале Scientific Reports.

«Антимикробное средство AWME3, полученное последовательной экстракцией жира личинок Черной львинки, содержит уникальную комбинацию насыщенных и ненасыщенных жирных кислот, включая лауриновую (17.66%), пальмитиновую (21.76%) и олеиновую (26.28%). Он показал эффективность против штамма S. aureus ATCC 55804, устойчивого к 30% протестированных антибиотиков, включая ванкомицин и колистин», — пояснила научный руководитель исследования, старший научный сотрудник лаборатории персонализированной химио-лучевой терапии института Елена Марусич.

Критически важным для будущего практического применения в медицине оказалось то, что эффективность экстракта не снижается в условиях повышенной солености.

Специалисты тщательно изучили механизм действия экстракта.

«Исследователи с помощью электронной микроскопии в деталях увидели дезинтеграционный процесс внутриклеточной структуры бактерии, с большими пустотами по краям, приводящими к асимметричному делению клеток, полной деградации клеточной мембраны и утечки внутриклеточной цитоплазмы», — рассказала соавтор исследования, старший научный сотрудник-заведующий лабораторией персонализированной химио-лучевой терапии МФТИ Маргарита Пустовалова.

Это открытие предлагает принципиально новый подход к преодолению антибиотикорезистентности.