Ученые из Подольска включили новые породы скота в Национальный каталог

Научные сотрудники Национального центра ВИЖ имени Л. К. Эрнста расширили спектр пород крупного рогатого скота, эмбрионы которых включены в Национальный каталог особо ценных образцов генетических ресурсов сельскохозяйственных животных. В криобанке теперь будут содержать образцы представителей истобенской, костромской и тагильской пород коров.

Сейчас ученые лаборатории проводят исследования, направленные на сохранение генетических ресурсов вышеперечисленных видов животных.

«Наша задача — получить не менее 200 эмбрионов от каждой породы. Этот показатель, согласно рекомендациям Всемирной продовольственной и сельскохозяйственной организации ФАО, является гарантией сохранения породы», — отметил руководитель учреждения Игорь Гусев.

Криобанк центра является самым крупным в стране криохранилищем особо ценных образцов генетических ресурсов сельскохозяйственных животных. В нем насчитывают свыше 50 тысяч образцов семени, эмбрионов и соматических клеток сельскохозяйственных животных разных видов.